sixx 19:25 bis 20:15 Fantasyserie Witches of East End Die Hochzeit USA 2013 2016-12-27 12:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Freyas Hochzeit steht vor der Tür. Wendy und Joanna bemerken an jeder Ecke böse Omen, die auf großes Unheil hindeuten. Sie wollen Freyas Fest jedoch unter keinen Umständen mit ihren düsteren Vorahnungen ruinieren. Unterdessen stöbert Ingrid von Neugier getrieben im Mikes Haus herum. Was sie dort entdeckt, lässt sie vor Entsetzen erstarren. Plötzlich spürt sie, dass sie nicht alleine ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Ormond (Joanna Beauchamp) Mädchen Amick (Wendy Beauchamp) Jenna Dewan-Tatum (Freya Beauchamp) Rachel Boston (Ingrid Beauchamp) Daniel DiTomasso (Killian Gardiner) Eric Winter (Dash Gardiner) Joel Gretsch (Victor) Originaltitel: Witches of East End Regie: John Scott Drehbuch: Maggie Friedman, Melissa de la Cruz Kamera: Robert Aschmann Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12