sixx 15:55 bis 16:50 Fantasyserie Witches of East End Die Kraft der Nacht USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Im Krankenhaus entfernt Dash seiner Patientin Maura Thatcher ein unbekanntes Knochengewebe aus dem Hals. Seine Kollegin Amy bringt es mit einem Voodoo-Zauber in Verbindung. Freya wird hellhörig, stiehlt das geheimnisvolle Extrakt und zeigt es Wendy. Diese wird leichenblass, denn sie weiß: Freya schwebt in Lebensgefahr. Unterdessen will Ingrid erfahren, wer sie in ihrem früheren Leben begleitet hat. Ihre Mutter zögert jedoch, ihr die Wahrheit zu sagen. Schauspieler: Julia Ormond (Joanna Beauchamp) Mädchen Amick (Wendy Beauchamp) Jenna Dewan-Tatum (Freya Beauchamp) Rachel Boston (Ingrid Beauchamp) Daniel DiTomasso (Killian Gardiner) Eric Winter (Dash Gardiner) Matthew Del Negro (Archibald Browning) Originaltitel: Witches of East End Regie: John Scott Drehbuch: Maggie Friedman, Melissa de la Cruz Kamera: Robert Aschmann Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12