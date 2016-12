sixx 11:40 bis 12:10 Comedyserie Full House Lügen haben kurze Beine USA 1991 Merken D.J. hat ein Kino-Date mit ihrem Schwarm Steve. Ausgerechnet an jenem Abend wird sie zum Babysitten verdonnert. Um beides unter einen Hut zu bringen, nimmt sie ihre kleinen Schwestern einfach mit in die Kinovorstellung. Dort schmuggelt sie ihre beste Freundin Kimmy hinein, die als Abreißerin arbeitet. Kimmys Manöver bleibt von ihrem Chef aber nicht unbeachtet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Saget (Danny Tanner) John Stamos (Jesse Katsopolis) Dave Coulier (Joey Gladstone) Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) Candace Cameron Bure (D.J. Tanner) Mary-Kate Olsen (Michelle Tanner) Ashley Olsen (Michelle Tanner) Originaltitel: Full House Regie: Joel Zwick Drehbuch: Jeff Franklin, Jeff Franklin, Boyd Hale Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay