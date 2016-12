Pro7 MAXX 04:40 bis 05:35 Dokumentation Natural Born Hustlers - Trickser im Tierreich Der Zweck heiligt die Mittel GB 2015 16:9 HDTV Merken In den Regenwäldern Malaysias ist eine ganz besondere Heuschrecken-Art zu Hause. Der Körper der Orchideenmantis, auch Kronenfangschrecke genannt, ist die perfekte Kopie einer Blüte. Tatsächlich ist die Mantis für Insekten sogar noch attraktiver als eine echte Blüte. Das liegt an ihrer strahlend hellen Farbe, die für Insekten-Augen im Regenwald-Grün besonders deutlich hervortritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Hustlers

