Pro7 MAXX 01:40 bis 02:20 Mysteryserie Akte X Gründer-Mutation USA, CDN 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Wissenschaftler hat völlig unerwartet Selbstmord begangen. Ein Fall für Scully und Mulder - denn wie es scheint haben mysteriöse Kräfte den Mann in den Tod getrieben. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Agenten auf ein Labor, in dem scheinbar seit vielen Jahren Genexperimente durchgeführt und Kreaturen mit gefährlichen Fähigkeiten geschaffen wurden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Mitch Pileggi (Walter Skinner) Jonathan Whitesell (Kyle) Rebecca Wisocky (Jackie Goldman) Doug Savant (Augustus Goldman) Aaron Douglas (Lindquist) Originaltitel: The X-Files Regie: James Wong Drehbuch: James Wong Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12