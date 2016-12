Pro7 MAXX 18:00 bis 20:15 SciFi-Film Star Trek II - Der Zorn des Khan USA 1982 2016-12-26 22:05 16:9 20 40 60 80 100 Merken Admiral Kirks alter Kontrahent Khan greift ein Raumlabor an, in dem an einem geheimen Projekt gearbeitet wird: "Genesis" meint ein Gerät zur Materie-Umwandlung, das in falschen Händen zur furchtbaren Waffe werden kann. Auf einem Routineflug gerät die Enterprise ins Kreuzfeuer von Khans Truppen. Obwohl schwer beschädigt, gelingt es der Enterprise, den gekaperten Kreuzer zu zerstören. Aber Khan aktiviert den Materieumwandler - für die Enterprise scheint das Ende gekommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Admiral James T. Kirk) Leonard Nimoy (Spock) DeForest Kelley (Dr. McCoy) James Doohan (Scotty) Walter Koenig (Chekov) George Takei (Sulu) Nichelle Nichols (Uhura) Originaltitel: Star Trek II: The Wrath of Khan Regie: Nicholas Meyer Drehbuch: Jack B. Sowards, Harve Bennett Kamera: Gayne Rescher Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12