Pro7 MAXX 15:35 bis 18:00 SciFi-Film Star Trek - Der Film USA 1979 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unter dem Befehl seines alten Kommandanten James T. Kirk soll der Sternenkreuzer U.S.S. Enterprise eine Energiewolke stoppen, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Im Innern der Wolke entdeckt die Crew eine Maschinenintelligenz namens "V'ger", die auf der Suche nach ihrem Schöpfer ist und alles zerstört, was sich ihr in den Weg stellt. Spock findet heraus, dass "V'ger" zwar über das Wissen des gesamten Universums verfügt, ihm Emotionen jedoch fremd sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain Kirk) Leonard Nimoy (Spock) DeForest Kelley (Dr. McCoy) James Doohan (Scotty) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Nichelle Nichols (Uhura) Originaltitel: Star Trek: The Motion Picture Regie: Robert Wise Drehbuch: Harold Livingston, Alan Dean Foster Kamera: Richard H. Kline Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12