Pro7 MAXX 09:40 bis 12:10 SciFi-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art USA 1977 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als in einer amerikanischen Kleinstadt seltsame Lichterscheinungen und elektrische Phänomene beobachtet werden, soll der Ingenieur Roy Neary die mysteriösen Vorfälle klären. Als er dabei mitten in der Nacht einem Ufo begegnet, gehen ihm eine bestimmte kegelartige Form und eine Melodie aus fünf Noten nicht mehr aus dem Kopf. Am Devil's Tower, einem Bergplateau in Wyoming, wird Roy schließlich Zeuge eines geheimen, fantastischen Ton-Licht-Experiments. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Roy Neary) François Truffaut (Claude Lacombe) Teri Garr (Ronnie Neary) Melinda Dillon (Jillian Guiler) Bob Balaban (David Laughlin) Lance Henriksen (Robert) Cary Guffey (Barry Guiler) Originaltitel: Close Encounters of the Third Kind Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Spielberg Kamera: Vilmos Zsigmond, Douglas Slocombe, William A. Fraker Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12