Pro7 MAXX 06:15 bis 07:45 Fantasyfilm Legende USA, GB 1985 16:9 HDTV Der Herr der Finsternis will das ganze Land in ein einziges, böses Reich der Nacht verwandeln. Aber erst wenn die letzten beiden Einhörner getötet wurden, kann er die Macht an sich reißen. Sie sind die Symbole der Liebe und der Hoffnung. Mutig stürzen sich Feen, Elfen und Wichtelzwerge in den Kampf gegen die Kobolde des Fürsten. Der tapfere Jack und die schöne Prinzessin Lili versuchen, ihnen im Gefecht gegen das Böse zur Seite zu stehen ... Schauspieler: Tom Cruise (Jack) Mia Sara (Lili) David Bennent (Gump) Tim Curry (Herr der Finsternis) Alice Playten (Blix) Billy Barty (Moos-Paul) Peter O'Farrell (Pox) Originaltitel: Legend Regie: Ridley Scott Drehbuch: William Hjortsberg Kamera: Alex Thomson Musik: Tangerine Dream Altersempfehlung: ab 12