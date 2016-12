SAT.1 Emotions 21:50 bis 23:25 Komödie Lichtblau - Neues Leben Mexiko D 2011 2016-12-26 03:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Barbara möchte endlich ihre langersehnte Hochzeitsreise nachholen. Als ihr Mann Thomas nicht mitkommen will, springt kurzerhand ihre Freundin Sandra ein. In Mexiko angekommen, schenkt der Einheimische Pepe Barbara Aufmerksamkeit und kann sie bei einer romantischen Bootsfahrt sogar verführen. Das Boot gerät jedoch außer Kontrolle, und Pepe muss ins Krankenhaus. Plötzlich taucht auch noch Pepes Ehefrau Consuela auf und macht das Chaos perfekt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annette Frier (Barbara Lichtblau) Michael Lott (Thomas Lichtblau) Fabienne Elaine Hollwege (Sandra) Roberto Guerra (Pepe) Elena Uhlig (Consuela) Marcelo Molina (Diego) Siri Nase (Annika Lichtblau) Originaltitel: Lichtblau - Neues Leben Mexiko Regie: Uwe Janson Drehbuch: Johannes Wünsche Kamera: Philipp Timme Musik: Matthias Raue Altersempfehlung: ab 6