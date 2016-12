SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 234 D 2012 2016-12-27 08:30 16:9 HDTV Merken Laura hat mit der Doppelbelastung Assistenzärztin und Klinikanteilseignerin zu kämpfen. Sie muss sich wohl entscheiden, ob sie ins Managment gehen will oder weiter als Ärztin arbeiten möchte. Isabelle und Georg schmieden weiter Pläne, wie sie Saskia vernichten können. Shirley hat immer noch nichts von ihre Schwangerschaft erzählt, doch das Geheimnis droht aufzufliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern