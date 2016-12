SAT.1 Gold 06:10 bis 07:00 Abenteuerserie Daktari Der Elefantenpfad (1) USA 1967 Merken Auf Wameru wird der Ausnahmezustand ausgerufen: Eine riesige Elefantenherde hat ihren angestammten Platz verlassen und zieht unaufhaltsam in Richtung Wameru weiter - niemand kennt die Gründe dafür. Auf ihrem Weg hinterlässt die Herde Verwüstung. Colonel Fredwell will deshalb gleich zu radikalen Maßnahmen greifen, indem er Brandsätze auf den Weg der Elefanten legt, um die Herde auszurotten. Doch das fordert den Widerstand Tracys heraus, der nach anderen Lösungen sucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Kenneth Tobey (Colonel Fredwell) Originaltitel: Daktari Regie: John Florea Drehbuch: Richard Tuber Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12