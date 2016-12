Disney Channel 22:05 bis 23:40 Familienfilm Santa Pfote 2 - Die Weihnachts-Welpen USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Santa Pfote ist Vater eines ganzen Wurfes süßer Welpen geworden. Doch die haben leider nur Unsinn im Kopf: Die vorwitzigen Racker verstecken sich im Schlitten von Santas Frau und gelangen in die Ortschaft Hicksville, wo sie ein riesiges Chaos anrichten, wovon sogar der Sinn der Menschen für das Weihnachtsfest betroffen ist. Können die Welpen den Geist der Weihnacht und damit das ganze Weihnachtsfest retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Ladd (Mrs. Clause) Danny Woodburn (Eli) Kaitlyn Maher (Sarah) Pat Finn (Santa) Paul Rae (Jeb) Claire Bernier (Grace) Samantha Bleich (Taylor) Originaltitel: Santa Paws 2: The Santa Pups Regie: Robert Vince Drehbuch: Philip Fracassi, Anna McRoberts, Robert Vince Kamera: Mark Irwin Musik: Brahm Wenger