Disney Channel 06:50 bis 07:20 Trickserie Micky Maus Wunderhaus Folge: 120 Minnies Winter-Schleifenschau (2) USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Minnie organisiert eine Winter-Schleifenschau! Doch durch die ganzen Vorbereitungen vergisst sie, dass sie eigentlich auf ihre beiden Nichten aufpassen sollte. Während dessen verursachen die beiden Mädchen Chaos und laufen mit schlechtem Gewissen davon. Sie hüpfen in den Heißluft-Ballon und Minnie kann gerade noch hinterher springen. So erleben die drei ein riesiges Abenteuer, welches sie zum Wunderhaus am Nordpol führt. Mit Hilfe eines modernen Schlittens, den ihnen eine Schnee-Fee überlässt, versuchen sie zurück nach Hause zu kommen. Aber werden sie es noch rechtzeitig zur Winter-Schleifenschau schaffen. Originaltitel: Mickey Mouse Club House Regie: Phil Weinstein