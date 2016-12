ZDF neo 03:40 bis 05:05 Drama Fackeln im Sturm Folge: 9 Die Ketten fallen USA 1985 16:9 Merken Der Amerikanische Bürgerkrieg hat das Land zweigeteilt. George Hazard zieht unter dem Kommando von General Grants in den Kampf. Die Firmenleitung legt er während seiner Abwesenheit in Stanleys Hände. Präsident Lincoln proklamiert unterdessen die Befreiung der Sklaven. Viele von ihnen verlassen umgehend den Süden des Landes. Auch die Familie Main verliert daraufhin fast alle Arbeitskräfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Virgilia) David Carradine (Justin) Philip Casnoff (Elkanah Bent) Mary Crosby (Isabel) Ann Down (Madeleine) Genie Francis (Brett) Jonathan Frakes (Stanley) Originaltitel: North and South Regie: Kevin Connor Drehbuch: Richard Fielder Kamera: Jacques Marquette Musik: Bill Conti

