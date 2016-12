ZDF neo 23:15 bis 00:50 Krimi Inspector Barnaby Unter Oldtimern GB 2011 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Harriet Wingate, Direktorin von Darnley Park, einem Mädcheninternat, veranstaltet auf dem weitläufigen Schulgelände eine Oldtimerparade. Doch das Event steht unter keinem guten Stern. Erst stolpert eine Schülerin über die Überreste des vor 40 Jahren nach einem Rennen vermissten Duncan Palmer. Dann wird der Juniorjuror der Parade, Doggy Day, DJ und Mädchenschwarm, nachts von der Anlasserkurbel eines teuren alten Autos an die Mauer gespießt. Die Parade soll Sponsorengelder einbringen, denn das Internat ist hochverschuldet. Hinter der Fassade tobt seit langem ein Machtkampf: Gegen Harriets erbitterten Widerstand will ihre Tochter Jessica mit ihrem Lehrerkollegen und Liebhaber Jamie Cameron das Institut verstaatlichen. Jamie ist obendrein böse auf Harriet, weil sie hinter seinem Rücken seine Exfrau Kate eingeladen hat, eine höchst erfolgreiche Börsianerin, deren stattlicher Oldtimer den von Jamie glatt in den Schatten stellt. Da tut Barnaby eine unschätzbare Informationsquelle auf: das Videotagebuch der Schülerinnen Nerys und Bethan. Die indiskreten Filme bringen ihn auf die Spur der florierenden Drogengeschäfte von Kate und ihrer Tochter Charlotte. Von denen aus führt ein verschlungener Weg zum Mord an Disc-Jockey Doggy und sogar Jahrzehnte zurück zum Mord am Rennfahrer Duncan Palmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (DCI John Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Barry Jackson (Dr. Bullard) David Warner (Peter Fossett) Edna Doré (Granny Brightwell) Susan Engel (Harriet Wingate) Lucy Briers (Jessica Wingate) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Michael Aitkens Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12