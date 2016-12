ZDF neo 21:45 bis 23:15 Krimi Inspector Barnaby Wer mit Geistern spielt... GB 2013 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Geistertour in einem "Spukhaus" in Morton Shallows endet mit einem grausigen Fund: Ein Toter liegt im Treppenhaus, von einem Schwert durchbohrt. Barnaby sucht nach Spuren im Diesseits. Hinter dem "Spuk" stecken eine Geschäftsidee, ein jahrelanger Kampf der Erben um den Besitz des Spukhauses und persönliches Unglück. Eine große Hilfe ist für Barnaby der neue Assistent Charlie Nelson. Er entdeckt hinter den Kulissen allerlei Merkwürdiges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (DCI John Barnaby) Gwilym Lee (DS Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Mark Heap (Simon Fergus-Johnson) Nadia Cameron-Blakey (Tabby Fergus-Johnson) Hannah Tointon (Pippa Fergus-Johnson) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Nick Laughland Drehbuch: Chris Murray Kamera: James Moss Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12