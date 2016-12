ZDF neo 06:20 bis 07:10 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 10 Reden und schweigen GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Jenny und Schwester Evangelina erwartet ein tragischer Fall. Außerdem besucht Pfarrer Applebee-Thornton, Chummys redseliger Bekannter, das Nonnatus-Haus. Dieser findet Jane überaus sympathisch. Große Erschütterung: Das Baby von Doug und Ruby wird mit einer Fehlbildung geboren. Ist das junge Elternpaar stark genug, diesen Schicksalsschlag zu überwinden? Können sie ihren Sohn auch mit der Behinderung und der kurzen Lebenserwartung akzeptieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Schwester Bernadette) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Roger Goldby Drehbuch: Mark Catley Kamera: James Aspinall Musik: Peter Salem