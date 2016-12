ProSieben 00:05 bis 02:20 Actionfilm Captain America: The First Avenger USA 2011 Nach den Comics von Joe Simon und Jack Kirby 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chris Evans ist Captain America: 1943 versucht der New Yorker Steve Rogers zum wiederholten Mal erfolglos, für sein Land in den Krieg zu ziehen. Jedes Mal wird der schmächtige Bewerber bei der Musterung für wehruntauglich befunden. Bis er auf den genialen, aus Deutschland emigrierten Wissenschaftler Erskine trifft. Der sucht einen Freiwilligen für ein gefährliches Experiment: Mit einem von ihm entwickelten Wunderserum will er den perfekten Soldaten für die Alliierten erschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Captain America / Steve Rogers) Hayley Atwell (Peggy Carter) Sebastian Stan (James Buchanan "Bucky" Barnes) Tommy Lee Jones (Colonel Chester Phillips) Hugo Weaving (Johann Schmidt / Red Skull) Dominic Cooper (Howard Stark) Richard Armitage (Heinz Kruger) Originaltitel: Captain America: The First Avenger Regie: Joe Johnston Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Shelly Johnson Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12