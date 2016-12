Tobey Maguire kämpft zum letzten Mal als Spider-Man gegen fiese Gegner - und gegen sich selbst: Eigentlich will Peter Parker seiner Freundin Mary Jane einen Heiratsantrag machen, doch sein Alter Ego hat wieder allerhand zu tun. Spider-Man muss es nicht nur mit seinem Erzfeind Harry Osborn aufnehmen, auch der Sandman hält sie Stadt in Atem. Der Spinnenmann selbst entdeckt, dass ihm eine schwarze Substanz aus dem All ungeahnte Kräfte verleiht und seine dunkle Seite heraufbeschwört. Peter Parkers geheimes Superhelden-Dasein als Spider-Man und sein offizielles Leben als Student und Fotograf für den "Daily Bugle" scheinen endlich im Gleichgewicht. Er hat sogar ernsthaft vor, seiner großen Liebe Mary Jane endlich einen Antrag zu machen. Während Spider-Man auf der Jagd nach dem zum "Sandman" mutierten Kriminellen Flint Marko ist, rettet er seiner hübschen Kommilitonin Gwen Stacy das Leben. Peters prahlerisches Auftreten bringt ihm nicht nur einen Korb bei der eifersüchtigen Mary Jane ein. Er zerstört damit auch die überzogenen Hoffnungen seines schmierigen Paparazzo-Konkurrenten Eddie Brock auf eine Beziehung mit Gwen. Als der verschmähte Liebhaber von einem gefährlichen, außerirdischen Symbionten mit gewaltigen Kräften ausgestattet wird, schließt er mit Sandman einen Pakt. Spider-Man soll sterben! Da auch noch sein ehemaliger Busenfreund Pete nach Rache für den Tod seines Vater dürstet, wird es mächtig eng für den Spinnenmann ... In Google-Kalender eintragen