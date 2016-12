ZDF 04:30 bis 05:30 Dokumentation Terra X: Deutschland von oben - Ein Wintermärchen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Deutschland von oben Ein Wintermärchen" erzählt aus der privilegierten Perspektive der Vögel, wie die kalte Jahreszeit unsere Heimat schmückt und verwandelt. Sobald man unser Land aus der Luft betrachtet, entfaltet es einen besonderen Zauber. Gerade im Winter, wenn die Weihnachtsbeleuchtung unsere Städte funkeln lässt und Landschaften sich im weißen Gewand festlich präsentieren. Die einzigartigen Luftbilder werden ergänzt durch aufwendige Zeitraffer und Animationen, die vermeintliche simple Fragen wie "Was ist eigentlich Schnee und wie entsteht er?" erklären. Auf GPS-Daten basierende reale Bewegungen werden in Satellitenbilder integriert und zeigen die Wege von Pistenraupen oder Zugvögeln, die im Winter unsere Gäste sind. Das 60-minütige Weihnachts-Special "Deutschland von oben - Ein Wintermärchen" nimmt die Zuschauer mit auf eine ganz besondere Reise und lässt sie erleben, wie anders unser Land erscheint, sobald die Kälte es im Griff hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Petra Höfer/Freddie Röckenhaus

