ZDF 01:50 bis 02:20 Reportage Das Traumschiff - Spezial D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das "Traumschiff - Spezial" begleitet das Filmteam während der spannenden Dreharbeiten und zeigt exklusive Einblicke hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Reihen im deutschen TV. An Neujahr geht die Reise nach Kuba. Ob karibischer Traumstrand oder die malerische Metropole Havanna: Die "Traumschiff"-Filmcrew hat sich die schönsten Drehorte herausgesucht. Wir zeigen, wie eine Museumsapotheke wieder zum Leben erweckt wird. Außerdem gibt es Grund zum Feiern: Im November 1981 startet das "Traumschiff" und wird in diesem Jahr 35. Heide Keller, Harald Schmidt und Sascha Hehn blicken mit uns zurück: Wie fing alles an? Wie haben sich Beatrice und Co. in den Jahren verändert? Wie funktionieren die Dreharbeiten, wenn nebenbei an Bord der ganz normale Schiffsbetrieb weiterläuft? Die "MS Amadea" ist seit vergangenem Jahr das neue Zuhause der Serie. Inzwischen arbeiten Filmteam und Schiffsbesatzung routiniert zusammen. Auch die Passagiere schauen während ihrer Kreuzfahrt gern bei den Dreharbeiten vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Traumschiff - Spezial Regie: Yvette Kampfmann