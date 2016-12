Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Barbara Bach (Major Anya Amasova / Agent XXX) Curd Jürgens (Karl Stromberg) Richard Kiel (Beißer) Caroline Munro (Naomi) Shane Rimmer (Commander Carter) Bernard Lee (M)

Originaltitel: The Spy Who Loved Me Regie: Lewis Gilbert Drehbuch: Christopher Wood, Richard Maibaum Kamera: Claude Renoir, Lamar Boren Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 12