Wie jedes Jahr sticht „Das Traumschiff“ am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr in See. Dieses Mal steuert es die Palau und Kuba an. Für Kapitän Viktor Burger (Sascha Hehn) kommt die Reise nach Palau wie gerufen. Er trifft dort auch seinen alten Freund, den Naturfilmer Dirk Steffens, wieder... Das ZDF zeigt ab 23.15 Uhr ein „Traumschiff – Spezial“ über die Dreharbeiten. In Google-Kalender eintragen