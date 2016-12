ZDF 15:15 bis 18:15 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Vier Jahreszeiten Winterwende / Das Geschenk des Frühlings GB 2008 Nach dem Roman von Rosamunde Pilcher Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit "Vier Jahreszeiten" wurde eine Rosamunde-Pilcher-Familiensaga mit hochkarätiger internationaler Besetzung in Cornwall, London und Bath als Vierteiler verfilmt. Im Verlauf eines Jahres gerät die Familie des Viscounts of Combe in eine bedrohliche Krise, erlebt einen zerstörerischen Bruderzwist, schmerzliche Abschiede und einen hoffnungsvollen Neubeginn. Am Ende des Frühlings können sie versöhnt in die Zukunft schauen. "Winterwende" Bei einem gemeinsamen Ausritt am Strand der Endellion Bucht überrascht Tom Abby mit einem Heiratsantrag. Ihr Urgroßvater, der Viscount Alexander Combe, ist sehr angetan von der Idee, ein großes Fest zu feiern: Auf Endellion gab es schon seit über 30 Jahren keine Hochzeit mehr. Getrübt wird die allgemeine Freude jedoch durch den andauernden Zwist zwischen Alexanders Söhnen Charles und Stephen. Allerdings steht der Familie Combe noch eine weitere Überraschung bevor: Julia hört im Autoradio ein Interview mit der Pianistin Lara Jones und glaubt, in ihr ihre vermeintlich tote Tochter Charlotte zu erkennen. In Begleitung von Charles fährt Julia nach Bath, wo Lara Jones am Abend ein Konzert gibt. Und tatsächlich, nach 20 Jahren stehen sich Mutter und Tochter plötzlich gegenüber. Während das Wiedersehen in Bath von großer Freude geprägt ist, löst Charlottes Erscheinen in Endellion am Weihnachtstag sehr zwiespältige Gefühle aus. Charlottes Tochter Abby ist völlig aus der Bahn geworfen. Sie weiß nicht, ob sie die Frau, die sie als Baby im Stich gelassen hat, lieben oder hassen soll. Langsam und unsicher nähern sich die beiden Frauen an. Auch Alexander reagiert verstört, da er seinen Sohn Stephen jahrelang für den vermeintlichen Selbstmord von Charlotte verantwortlich gemacht hat. Nun wünscht er sich sehnlichst, dass sich die Familie mit dem verbitterten Stephen versöhnt. Abby nimmt Charlottes Angebot an, sie zu einer Konzertreihe nach London zu begleiten, auch wenn dies zu Toms Bestürzung heißt, dass ihre Hochzeit verschoben werden muss. Als Tom Abby kurz vor Mitternacht an Silvester nicht erreichen kann, wächst seine Enttäuschung. Diesen Zustand nutzt Abbys Cousine Georgina für ein unmoralisches Angebot. Unterdessen bricht Alexander auf der Silvesterparty in Endellion zusammen. Die Versöhnung der Familie und die Hochzeit von Abby und Tom scheinen in weite Ferne gerückt zu sein. "Das Geschenk des Frühlings" Die Familie Combe versammelt sich in Endellion zur Testamentseröffnung nach Alexanders Tod. Stephen erbt nur das Dower House. Der Landsitz und die großflächigen Ländereien gehen an Charles. Stephens hasserfüllte Kampfansage, das Erbe rechtlich anzufechten, erschreckt die Familie. Auf leisere, aber umso existenziellere Weise wird Charlotte persönlich erschüttert: Sie ist schwanger. Charlotte informiert den Vater, den Dirigenten Simon Maxwell, der Charlotte aufgrund eines Jobangebots in New York vor drei Monaten verlassen hatte. Abby ist wenig begeistert, als Simon überraschend in Endellion auftaucht, da sie Angst hat, ihre Mutter ein zweites Mal, dieses Mal an Charlottes große Liebe, zu verlieren. Simon bereut mittlerweile, Charlotte verlassen zu haben und sieht in ihrer Schwangerschaft ein Zeichen, sich nun für eine gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Umso irritierter ist Abby, als Simon ihr Avancen macht und zudringlich wird. Stephen erleidet einen Nervenzusammenbruch, als seine Anwälte ihn mit der bitteren Tatsache konfrontieren, dass auch die vorherigen Versionen des väterlichen Testaments Charles als den Haupterben auswiesen. Trotz aller negativen Erfahrungen mit Stephen hält die Familie zusammen und möchte ihm helfen. Der Konflikt zwischen Charlotte und Abby eskaliert. Charlotte möchte Abby den Vorfall mit Simon nicht glauben, und Abby ist durch das mangelnde Vertrauen ihrer Mutter zutiefst verletzt. Schließlich findet Charlotte die Wahrheit heraus und verlässt Simon. Verzweifelt versucht sie, ihre Tochter wieder zurückzugewinnen. Bei Abbys und Toms Hochzeit scheint es soweit zu sein: Die drei Genera In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Julia Combe) Natalia Wörner (Charlotte Combe) Tom Conti (Charles Combe) Michael York (Stephen Combe) Frank Finlay (Alexander Combe) Paula Kalenberg (Abigail "Abby" Combe) Perdita Weeks (Imogen Combe) Originaltitel: Rosamunde Pilcher - Four Seasons Regie: Giles Foster Drehbuch: Matthew Thomas Kamera: Tony Imi Musik: Richard Blackford