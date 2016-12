ZDF 13:40 bis 15:10 Kinderfilm Michel bringt die Welt in Ordnung S, D 1973 Untertitel 16:9 HDTV Merken Michel aus Lönneberga ist ein aufgeweckter kleiner Blondschopf. Mit seinen verrückten Ideen hält er alle auf Trab, besonders seinen Vater Anton Svensson. Was Michel wohl diesmal anstellt? Michel dressiert das Ferkel, das er in einer Frühlingsnacht gerettet hat. Die beiden werden unzertrennlich. Gemeinsam futtern sie die vergorenen Kirschenreste, Hahn und Hennen lassen es sich auch schmecken. Am Ende sind Michel, das Ferkel und das Federvieh betrunken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Ohlsson (Michel) Lena Wisborg (Ida) Allan Edwall (Vater Anton) Emy Storm (Mutter Alma) Björn Gustafson (Alfred) Maud Hansson (Lina) Carsta Löck (Krösa-Maja) Originaltitel: Emil och griseknoen Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm Musik: Georg Riedel