ZDF 12:10 bis 13:40 Kinderfilm Michel muss mehr Männchen machen S, D 1972 Untertitel 16:9 HDTV Merken Michel lebt mit seinen Eltern, der Krösa-Maja, der Magd Lina und Alfred, dem Knecht, der seine besonderer Freund ist, auf dem Katthult-Hof im schwedischen Lönneberga. Eigentlich will Michel lieb und artig sein, aber das gelingt nicht immer. Mal ist es ein Ungeschick, mal ein dummer Zufall, meistens aber Michels ungebremste Neugier. Zur Strafe sperrt ihn der Vater dann in den Schuppen, wo Michel eifrig Holzmännchen schnitzt. Was wirklich in ihm steckt, zeigt Michel, als sich Alfred eine Blutvergiftung zuzieht. Niemand wagt es, ihn im Schneesturm zum Arzt zu bringen. Heimlich packt Michel Alfred auf den Schlitten und bricht auf zu einer lebensgefährlichen Fahrt. Jetzt glauben sogar die Bewohner von Lönneberga für einen Moment, dass ihr Michel eher ein Held als ein Lausbub ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Ohlsson (Michel) Lena Wisborg (Ida) Allan Edwall (Anton) Emy Storm (Alma) Björn Gustafson (Alfred) Maud Hansson (Lina) Carsta Löck (Krösa-Maja) Originaltitel: Nya hyss av Emil i Lönneberga Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm Musik: Georg Riedel

