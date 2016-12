ZDFinfo 04:20 bis 05:00 Dokumentation Der Heilige Krieg Kreuzzug nach Jerusalem D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Vierhundert Jahre nach der muslimischen Expansion holte das christliche Europa zum Gegenschlag aus. Am Ende des ersten Kreuzzugs stand die Eroberung Jerusalems im Jahr 1099. In einer Rückbesinnung auf den "Dschihad" bündelten muslimische Herrscher ihre Kräfte, um die verlorenen Territorien wieder zurückzugewinnen. Die Ereignisse sollten das Verhältnis der Religionen auf lange Sicht beeinflussen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Heilige Krieg Altersempfehlung: ab 12

