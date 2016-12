ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Hoch über der Seine wurde Château Gaillard von König Richard I. erbaut. Mit ihren vielen Mauern, tiefen Burggräben und ihrer genialen Anordnung schlug die Burg viele Feinde in die Flucht. Die Festung wird auf die Probe gestellt, als sie 1203 von einem französischen König und dessen gewaltiger Armee belagert wird. Können die eindrucksvollen Mauern den Ambitionen des französischen Königs Philipp II. standhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Battle Castle with Dan Snow Regie: Ian Herring