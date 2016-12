ZDFinfo 15:50 bis 16:35 Dokumentation Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans GB, AUS 2012 2016-12-26 01:20 Stereo 16:9 Live TV Merken Johanna von Orléans: Sie hatte die Engländer in der Schlacht bei Orléans besiegt - später wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Eine forensische Analyse der Überreste wirft Fragen auf. Dr. Philippe Charlier will hinter die Wahrheit der Überreste kommen. Die Analyse brachte Ergebnisse, die nicht ins 15. Jahrhundert passten. Die Altersbestimmung ergab, dass die Knochen aus der Zeit des 7. oder 8. Jahrhunderts stammten. Also eine ägyptische Mumie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12