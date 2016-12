BR Fernsehen 20:15 bis 22:00 Liebesfilm Die Deutschmeister A 1955 2016-12-27 12:45 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Stanzi kommt aus dem Salzburgischen nach Wien in der Hoffnung, in der Hauptstadt der alten Donaumonarchie ihr Glück zu machen. Ihre Tante betreibt dort eine gut gehende Bäckerei und darf sogar den Hof mit Salzstangerln für Kaiser Franz Joseph beliefern. Ein junger Korporal aus der Kapelle des Deutschmeister-Regiments verliebt sich in Stanzi, und sie sorgt auf ihre Weise dafür, dass ein von ihm komponierter Marsch bis in allerhöchste Kreise hinauf Furore macht. Auf einer ländlichen Kirmes im Salzburgischen lässt Stanzi Hübner sich von einem Papagei ein Glückslos ziehen. Es klingt sehr vielversprechend: In der Kaiserstadt Wien würden zwei Männer ihren Weg kreuzen, ein Edelmann und ein Künstler, auch von einem hilfreichen hohen Herrn ist da noch die Rede. So reist das junge Mädchen erwartungsvoll zu Tante Therese nach Wien, die als attraktive Witwe und Chefin einer Bäckerei von einem leibhaftigen Hofrat umworben wird. Ihre vorzüglichen Salzstangerln lässt sich sogar Kaiser Franz Joseph schmecken. Gleich nach ihrer Ankunft gerät Stanzi auf einen vornehmen Ball, wo Baron Zorndorf sie für eine verkappte Adelige hält und sich Hals über Kopf in sie verliebt - mit überraschenden Folgen für ihn. Stanzi hingegen fühlt sich viel mehr zu dem jungen Korporal Jurek hingezogen, seines Zeichens Trommler in der Kapelle des Wiener Regiments "Hoch- und Deutschmeister", außerdem Neffe des reichlich aufgeregten Friseurs Swoboda. Beim Heurigen im Prater komponiert Jurek einen flotten Marsch für die Deutschmeister. Er schlägt bald Wellen bis zum Hof hinauf, weil Stanzi ihn mithilfe eines Salzstangerls der kaiserlichen Majestät empfiehlt. Romy Schneider (1938-1982) spielt die Hauptrolle in dieser beschwingten Liebesromanze aus dem Wien der k. u. k. Zeit. Mit von der Partie sind viele beliebte Darsteller wie Hans Moser, Paul Hörbiger, Josef Meinrad, Gunther Philipp und Romy-Mutter Magda Schneider. Magda Schneider war schon bei dem Debüt ihrer blutjungen Tochter - in "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" 1953 als Romys Filmmutter tätig. Von den insgesamt 15 Spielfilmen, die Romy zwischen 1953 und 1958 drehte, war die Mutter insgesamt sieben Mal mit von der Partie: Am berühmtesten ist wohl Magdas Schneiders Filmmutter Herzogin Ludowika von Bayern in der legendären Sissi-Trilogie. Der österreichische Autor und Regisseur Ernst Marischka (1893-1963) war Spezialist für den gemütvollen Wiener Film, bei dem Musik - hier die von Robert Stolz -, romantische Gefühle und Komik eine unterhaltsame "Melange" eingingen. Marischka hatte "die Zeichen der Zeit mit ihrem Hunger nach bunten, herzigen Märchengeschichten aus vergangener heiler Kostümwelt erkannt" (Frauke Haack), den Teenager Romy schon in seinen Filmen "Mädchenjahre einer Königin" (es handelte sich um Queen Victoria) und eben in "Die Deutschmeister" auf Publikumswirksamkeit getestet und für gut befunden. Sie wurde seine "Sissi" und eroberte ganz Europa - und schließlich sogar die USA. "Gefälliger, volkstümlicher Film in der operettenhaften Atmosphäre des alten Wien" (LIF). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Constanze "Stanzi" Hübner) Magda Schneider (Therese Hübner) Siegfried Breuer (Korporal Wilhelm "Willy" August Jurek) Gretl Schörg (Hansi Führer) Paul Hörbiger (Kaiser Franz Joseph) Hans Moser (Jeremias Swoboda) Josef Meinrad (Hofrat Hofwirt) Originaltitel: Die Deutschmeister Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Bruno Mondi Musik: Robert Stolz