Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Der geheime Azteken-Code D 2009 Live TV Merken Die Entdeckung der Azteken durch die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert war gleichzeitig der Untergang des einst so mächtigen Volkes. Doch waren die Azteken wirklich blutrünstig - oder steckt etwas anderes hinter diesem Mythos? Der deutsche Forscher Eduard Seler entzifferte die geheimnisvollen Bilderhandschriften und ermöglichte der Wissenschaft einen tiefen Einblick in die Kultur der Azteken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der geheime Azteken-Code