Heiße Spur auf Rapa Nui D 2010

Bis heute sind die tonnenschweren Moai, aus Stein gehauene Riesenstatuen, das Wahrzeichen der Osterinsel, die von den Einheimischen Rapa Nui genannt wird. Generationen von Wissenschaftlern gibt die Vergangenheit des Eilands Rätsel auf. Einst war die Insel ein Palmenparadies. Ein Dschungel, eine Oase in den Weiten des Südpazifiks. Dann plötzlich passierte etwas Rätselhaftes: 16 Millionen Palmen verschwanden, und die riesengroßen Statuen wurden umgestürzt. Was geschah auf Rapa Nui?