Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Malaysias Regenwald Ströme des Lebens D 2007 Live TV Merken Malaysias Regenwald - ein Wunderwerk aus Wald und Wasser. Hier herrscht die größte Artenvielfalt der Erde. Doch überall lauern auch Gefahren. Vogelspinnen lauern auf Beute und schlagen blitzschnell zu. Ein junger Python trifft auf eine aggressive Affenhorde. Bindenwarane, die längsten Echsen der Welt, kämpfen um Weibchen und Nahrung. Spektakulär sind auch die Aufnahmen von Millionen von Fledermäusen, die in der Dämmerung aus ihren Höhlen in den futterreichen Dschungel ausschwärmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Malaysias Regenwald