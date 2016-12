Das Erste 14:35 bis 15:35 Märchenfilm Hans im Glück D 2014 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sieben Jahre arbeitet Hans im Haus eines reichen Gewürzhändlers, als er eines Morgens aufwacht und weiß: Seine Zeit als Diener ist vorbei. Er will heim zu seiner Mutter ans Meer. Der Herr lässt ihn ungern gehen, entlohnt Hans jedoch reichlich: Einen Klumpen Gold, so groß wie Hans' Kopf, überreicht er ihm. Glücklich macht sich Hans auf den Weg. Schon bald trifft er die Kaufmannstochter Elisabeth, die den gleichen Weg hat wie er und fortan verfolgt, wie sich Hans' Besitz stetig verkleinert - Denn bald drückt Hans das Gewicht des Goldes und so tauscht er den Klumpen kurzerhand gegen das Pferd eines Junkers. Das Pferd wirft ihn ab und er ist froh, es gegen eine Kuh tauschen zu können. Aber auch das Melken will gelernt sein. Die Kuh tritt Hans und er tauscht sie gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen einen Schleifstein, der ihm schließlich in einen Brunnen plumpst. Nun hat Hans nichts mehr in Händen - und dankt Gott, dass er endlich frei von allen Lasten ist. Und Elisabeth? Als Hans am Meer ankommt, wartet sie dort auf ihn. Sie hat während ihrer Reise begriffen, mit welch tiefem, von allem Materiellen unabhängigem Glücksempfinden Hans begabt ist. Auf Hans und sie wartet das gemeinsame Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anton Spieker (Hans) Michelle Barthel (Elisabeth) Heino Ferch (Herr) Gustav Peter Wöhler (Thomas Knudsen) Sebastian Ströbel (Junker) Max Hopp (Bauer) Timo Dierkes (Metzger) Originaltitel: Hans im Glück Regie: Christian Theede Drehbuch: Leonie Bongartz, Dieter Bongartz Kamera: Simon Schmejkal Musik: Peter W. Schmitt