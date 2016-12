Das Erste 11:35 bis 12:35 Märchenfilm Frau Holle D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Marie geht der Mutter bei der Arbeit im Haushalt fleißig zur Hand, während sich Luise auf die faule Haut legt. So kommt es, dass Marie allein am Brunnen sitzt und Wolle spinnt, bis ihre Finger wund werden und bluten. Beim Auswaschen der Spindel fällt Marie in den Brunnen - tiefer und tiefer. Sie wacht auf einer Blumenwiese in einem Traumland auf. Brote können sprechen: "Zieh uns raus, sonst verbrennen wir!" Marie hilft ihnen aus dem Ofen. Ein Apfelbaum ruft um Hilfe: "Ach rüttle mich und schüttle mich, meine Äpfel sind allesamt reif!" Wieder ist Marie zur Stelle. Der Rabe Gustav weist ihr den Weg zu Frau Holle. Marie hält Frau Holles Haus in Ordnung und schüttelt im Winter kräftig die Betten, damit es auf der Erde schneit. Zum Dank lässt Frau Holle Marie durch einen Goldregen nach Hause gehen. Zurück im Dorf wird Marie bestaunt, aber niemand glaubt ihr die Geschichte. Außer Luise, die - neidisch auf das goldene Kleid - in den Brunnen springt. Auch sie wacht im Frau-Holle-Land auf, doch die rufenden Brote und der klagende Apfelbaum interessieren sie nicht. Beim Bettenschütteln schläft Luise ein. Ihre mürrische Art veranlasst Frau Holle, Luise nach Hause zu schicken, und auch sie bekommt ihren gerechten Lohn - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Frau Holle) Herbert Feuerstein (Scherenschleifer Timo) Lea Eisleb (Marie) Camille Dombrowsky (Luise) Johanna Gastdorf (Mutter, die Witwe Weber) Franziska Troegner (Wirtin) Peter Prager (Johann Müller) Originaltitel: Frau Holle Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Marlies Ewald Kamera: Sebastian Richter Musik: Rainer Oleak