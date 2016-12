NDR 02:50 bis 04:50 Talkshow Bettina und Bommes D 2016 Untertitel 16:9 Live TV Merken Bettina Tietjen und Alexander Bommes begrüßen im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste: Mareile Höppner und Rolf Seelmann-Eggebert, Moderatoren-Duo Königliche Hochzeiten, Jubiläen oder Staatsparaden: Rolf Seelmann-Eggebert ist seit Jahrzehnten nicht wegzudenken, wenn es in europäischen Königshäusern etwas zu feiern gibt. Seit vier Jahrzehnten begleitet er die Geschehnisse bei den Royals. Mit seinen Dokumentationen und Live-Übertragungen ist er der Adelsexperte im Ersten, selbst nennt er sich lieber "Königsfritze": understatement at it's best! Seit 2010 ist bei royalen Großereignissen regelmäßig "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner an seiner Seite. Ein unschlagbares Duo, das mit ihrer Berichterstattung über die Königshäuser alle Zuschauergenerationen anspricht. Mareile Höppner und Rolf Seelmann-Eggebert haben sich zum 100-jährigen Bestehen dem Hause Windsor gewidmet: Der Dreiteiler "Die Windsors 100 turbulente Jahre" über das britische Königshaus läuft im Weihnachtsprogramm Das Erste, jeweils am 25., 26. und 31. Dezember 2016. Helmut Lotti, Sänger Jeder Belgier besitzt statistisch gesehen mindestens eine Helmut-Lotti-CD, in seinem Heimatland ist er ein echter Exportschlager! Weltweit verkaufte 13 Millionen Tonträger und ausverkaufte Fußballstadien bei seinen Konzerten sprechen für sich. Und immer, wenn Helmut Lotti auf Tour geht, erwartet die Fans ein neues Bühnenszenario, mal als Elvis, als russischer Staatsmusiker in Uniform oder als Interpret afrikanischer Folklore. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere zog Helmut Lotti 2011 vollkommen überraschend die Bremse und legte eine schöpferische Pause ein. Seine wiederentdeckte Freizeit verbrachte er mit Reisen und Fahrradfahren. Was Helmut Lotti auf dem Rennrad leistet, hat nichts mehr mit einer gemütlichen Tour ins Grüne zu tun. 200 Kilometer pro Tag, und möglichst gern lange Strecken bergauf. Doch jetzt geht Helmut Lottis ganze Energie in sein Comeback: neuer Look, neues Album, neue Tour mit vielen bekannten Klassikern und eigenen Songs. Zu "Bettina und Bommes" kommt er mit "Hallelujah" von Leonard Cohen, der vor Kurzem verstorben ist. Olivia Jones, Entertainerin Ihre Karriere begann vor rund einem Vierteljahrhundert als Travestiekünstlerin auf der Bühne des legendären Hamburger Schmidt Theaters. Mit dem Titelgewinn als "Miss Drag Queen of the World" 1997 gab es dann kein Halten mehr. Heute ist sie erfolgreiche Geschäftsfrau und führt drei Bars und einen Men Strip Club auf dem Kiez in bester Lage in der Hamburger "Großen Freiheit". Olivia Jones ist die Königin vom Kiez, die meist fotografierte Frau der Reeperbahn und die schrillste Reiseführerin: Ihre Hafenrundfahrten und Kieztouren sind Monate im Voraus ausverkauft. Touristen aus ganz Deutschland kommen nur, um Olivia zu erleben. Mit ihrer Größe von 2,02 Metern (ohne Stöckelschuhe) und bis zu 2,30 Meter (mit Absatz und Perücke) ist sie längst selbst zu einer Sehenswürdigkeit geworden. Bei allem Klamauk hat Olivia Jones auch eine Botschaft: sie ist kritisch und politisch. 2004 kandidierte sie für die Hamburger Bürgerschaft. 2007 mischte sie für die NDR Satiresendung "extra 3" den NPD-Parteitag auf. 2015 erschien ihr Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum. Eine Geschichte vom anderen Ufer". Ihr Ziel ist es, Kindern beizubringen tolerant zu sein und Menschen nicht auszugrenzen. Katerina Jacob, Schauspielerin Der Erfolg von Katerina Jacobs Bestseller "Oh (weia) Kanada: Mein Abenteuer vom Auswandern" hat sie selbst überrascht. Humorvoll, authentisch und lehrreich beschreibt die Schauspielerin darin ihren Weg in die Wildnis Kanadas: Bären, Bisons und Indianer, statt Texte, Theaterschminke und Autogrammjäger. Doch wie war das Leben der Schauspielerin vorher? Das hat die 57-Jährige vor allem auf der Theaterbühne verbracht, geschätzte 6.000 Mal ist sie aufgetreten, war häufig gemeinsam mit ihrer Mutter Ellen Schwiers auf Tournee. Was das bedeutet? 34 Jahre lang reiste sie von Quakenbrück bis Waldkraiburg, von Lennestadt b In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen, Alexander Bommes Gäste: Gäste: Mareile Höppner (Moderatorin), Rolf Seelmann-Eggebert (Moderator), Helmut Lotti (Sänger), Olivia Jones (Entertainerin), Katerina Jacob (Schauspielerin), Dirk Stermann (Moderator und Autor), Mechthild Großmann (Schauspielerin), Milan Peschel (Schauspieler) Originaltitel: Bettina und Bommes Regie: Birte Edye/Melanie Köhne/Andreas Heineke

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 255 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 195 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 125 Min.