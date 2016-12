NDR 01:10 bis 02:50 Drama Nanga Parbat D 2010 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Schon als Kinder klettern Reinhold und sein jüngerer Bruder Günther die gefährliche Friedhofsmauer hinauf. Der strenge Pfarrer schüttelt nur den Kopf. Elf Jahre später gelten die beiden Messner-Brüder als versierte Alpinisten. Ihrer risikoreichen Erstbesteigung des Heiligkreuzkofel in den Dolomiten gebührt Respekt. Die beiden Gipfelstürmer träumen jedoch von der Bezwingung des 8.125 Meter hohen Nanga Parbat. Mit der Einladung des renommierten Expeditionsleiters Dr. Karl Herrligkoffer bietet sich Reinhold die große Chance. Günther fühlt sich als jüngerer Bruder wie immer zurückgesetzt; doch nach der Absage eines Expeditionsmitglieds ist er als Ersatzmann mit dabei. Zwischen dem autoritären Herrligkoffer, der die Besteigung vom Basislager aus wie eine militärische Operation befehligt, und den freigeistigen Messner-Brüdern kommt es zu Spannungen. Anhaltend schlechtes Wetter und finanzielle Schwierigkeiten bedrohen den Erfolg der Expedition. Reinhold ist nicht bereit aufzugeben und macht sich schließlich im waghalsigen Alleingang an den Aufstieg. Günther soll seinen Rückweg absichern. Der aber will den Ruhm mit dem großen Bruder teilen und folgt ihm vier Stunden später nach: ohne Seil und Proviant. Gemeinsam erreichen sie den Gipfel. Günther ist von seinem Gewaltmarsch völlig erschöpft, für den anstrengenden Rückweg hat er keine Kraft mehr. Bei der Suche nach einem leichteren Notabstieg geschieht das tragische Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Stetter (Reinhold Messner) Andreas Tobias (Günther Messner) Karl Markovics (Karl Maria Herrligkoffer) Steffen Schroeder (Felix Kuen) Jule Ronstedt (Alice von Hobe) Volker Bruch (Gerd Bauer) Sebastian Bezzel (Peter Scholz) Originaltitel: Nanga Parbat Regie: Joseph Vilsmaier Drehbuch: Reinhard Klooss, Sven Severin Kamera: Joseph Vilsmaier, Helmfried Kober Musik: Gustavo Santaolalla Altersempfehlung: ab 6