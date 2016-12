NDR 22:40 bis 00:10 Porträt Rudi Carrell - unvergessen! Showmaster war sein Beruf D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken "Showmaster ist mein Beruf" singt er und beschreibt damit seine Berufung. Rudi Carrell ist und bleibt der unumstrittene Meister der deutschen Fernsehunterhaltung und prägte die TV-Landschaft wie kein anderer. Legendär und innovativ waren seine Sendungen, wie "Am laufenden Band", "Rudis Tagesshow" oder "Lass dich überraschen". Dieser Film ist eine Hommage an einen ganz großen Entertainer, aber auch an einen sentimentalen und nachdenklichen Menschen hinter der Fassade. Weggefährten, Kollegen und Familienangehörige kommen zu Wort. Philip Simon, Marijke Amado, Alfred Biolek u.v.a. erinnern sich an "ihren" Rudi Carrell und berichten über so manche Anekdote und Überraschung hinter den Kulissen des Showgeschäfts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Philip Simon, Marijke Amado, Alfred Biolek Originaltitel: Rudi Carrell - unvergessen! Regie: Katharina Wendt/Sonja Brandt