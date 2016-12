NDR 19:00 bis 20:00 Reportage Ostsee Report Spezial D 2016 2016-12-31 04:50 Untertitel HDTV Live TV Merken Eines der größten Waltreffen der Welt vor den nordnorwegischen Vesterålen, das faszinierende Nordlicht Auroa Borealis, Elche, Rentiere, Gletscher und traumhafte nordische Winterlandschaften: In diesem "Ostsee Report Spezial" zeigt Udo Biss, dass der Winter im hohen Norden trotz Polarnacht und Eiseskälte seinen ganz besonderen Reiz hat und immer mehr Menschen fasziniert. Auf der Nordkapinsel Magerøya im äußersten Norden Europas trifft er unter anderem die deutsche Künstlerin Eva Schmutterer. Seit fast 20 Jahren betreibt sie in dem winzigen Fischerdorf Kamøyvær eine Galerie. Gerade im Winter, wenn nur noch wenige Touristen den berühmten Nordkap-Globus sehen wollen, könne man hier ein Gefühl von großer Ruhe und Frieden empfinden. Und sie verrät, warum ein ganz besonderer Weihnachtsmann sie einst dazu brachte, von Nürnberg zum Nordkap zu ziehen. Andere Fans des hohen Nordens dagegen sind auf der Suche nach außergewöhnlichen Herausforderungen und Abenteuern, wie die Eisschwimmer an der Barentssee oder die Skiwanderer, die mit dem Schlauchboot zur Piste an den Lyngenalpen vor Tromsø fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Udo Biss Originaltitel: Ostsee Report Spezial