NDR 16:00 bis 17:30 Show 30 Jahre Harald & Eddi - ein verrücktes Paar D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Sie waren das verrückte Paar der deutschen Comedy Ende der 1980er-Jahre: Harald & Eddi. Der skurril schrille und manchmal hintersinnige, leise Humor der Sketchshow aus britischer Feder war und ist ein Comedy-Klassiker und echter britischer Humor. Ursprung vieler Geschichten war die BBC-Serie "The Two Ronnies", deren Sketche ins Deutsche übertragen oder sogar weiter entwickelt wurden. Von 1987 bis 1990 wurden insgesamt 24 Folgen der Sketchserie "Harald & Eddi" für das NDR Fernsehen produziert. Das schauspielerische Talent und die komödiantischen Fähigkeiten von Harald Juhnke und Eddi Arent führten schnell zu großem Erfolg. Gelegentlich wurden die Dreharbeiten durch kleine Streitereien von Juhnke und Arent erschwert, aber das tat der Kultserie überhaupt keinen Abbruch: Herrlich böse Szenen zeigen, wie grandios sich Arents subtiler Humor und Juhnkes lässiger Charme ergänzen. Zu all den Anekdoten vor und hinter der Kamera kommen Kollegen, Freunde und Sketchpartner zu Wort und plaudern reichlich aus dem Nähkästchen. Darunter sind unter anderem Christine Kaufmann, Hieronymus Proske, Producer und Autor, Krystian Martinek, Autor und Schauspieler, Stefan Lukschy, Regisseur und Autor, Harald Juhnkes Ehefrau Susanne Juhnke sowie die Schauspielkollegin Karen Friesicke, die inzwischen leider verstorben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 30 Jahre Harald & Eddi - ein verrücktes Paar Regie: Katharina Wendt