NDR 11:45 bis 13:30 Tanz Ohnsorg-Theater: Das Geld liegt auf der Bank D 2004 Live TV Merken Gustav Kühne ist Tresorknacker aus Leidenschaft. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen zieht er nachts auf Diebestour. Beim letzten Mal wäre er fast erwischt worden. Daher gelobt der 40-Jährige, in den nächsten 40 Jahren nirgendwo mehr einzubrechen. Und der alte Gauner bleibt tatsächlich solide. Doch prompt überrascht er zu seinem 80. Geburtstag plötzlich seine inzwischen gesellschaftlich angesehenen Söhne mit einem besonderen Geburtstagswunsch: Der kühne Gustav will noch einmal auf Einbruchstour gehen. Natürlich wieder zu dritt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jens Scheiblich (Gustav Kühne) Beate Kiupel (Erika seine Frau und Barbara seine Tochter) Robert Eder (Wolfgang Kühne als Kind und Verleger) Nils Owe Krack (Alfred Kühne als Kind und Gymnasialdirektor) Frank Grupe (Willi Böttcher Kommissar und Hans sein Sohn) Wolfgang Sommer (E.W.Gottschalk) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Klaus Bertram Drehbuch: Curt Flatow