NDR 06:00 bis 07:15 Komödie Die Olsenbande DK 1968 Untertitel 16:9 Nach einem misslungenen Einbruch in einen Zigarettenladen plant Egon Olsen mit seinen einfältigen Kumpanen Benny und Kjeld ein ganz großes Ding. Der Kaiseraufsatz, eines der Prachtstücke der Kronjuwelen der Hohenzollern, befindet sich auf einer Wanderausstellung in Dänemark. Der übereifrige Kommissar Mortensen weiß, dass die Olsenbande sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wird und lässt die Ausstellungsräume mit den neuesten technischen Gerätschaften sichern. Doch dank eines raffiniert ausgeheckten Planes und einiger geschickt inszenierter Täuschungsmanöver können Egon und seine Gehilfen das kostbare Stück dennoch in ihren Besitz bringen. Die Freude der Gauner währt aber nur kurz, denn auf dem Weg zum Flughafen wird die Bande bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gestoppt. Da der linke Vorderreifen abgefahren ist und im Rückspiegel das Glas fehlt, lässt der gewissenhafte Streifenpolizist das Fahrzeug, in dem die kostbare Beute versteckt ist, kurzerhand aus dem Verkehr ziehen. Als die Bande versucht, sich die Juwelen zurückzuholen, kommt es zu einigen Turbulenzen. Schauspieler: Ove Sprogøe (Egon Olsen) Morten Grunwald (Benny Frandsen) Poul Bundgaard (Kjeld Jensen) Peter Steen (Kriminalinspektor Mortensen) Poul Reichhardt (Polizeichef) Lotte Tarp (Ulla, Bennys Freundin) Paul Hagen (Hansen) Originaltitel: The Olsen Gang Regie: Erik Balling Drehbuch: Erik Balling, Henning Bahs Kamera: Jeppe M. Jepsen, Claus Loof Musik: Bent Fabricius-Bjerre Altersempfehlung: ab 12