MDR 04:20 bis 04:50 Magazin Weihnachten live In Mitteldeutschland Lichterglanz an der Oberweißbacher Bergbahn / Halle/Saale: (K)ein Feiertag bei den Wasserwerken / Festtagsstimmung auf geretteten Saalefähren / Weihnachtsgala im Haflingergestüt Meura / Himmlische Weihnachten in Kirchengel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die festlich geschmückte Oberweißbacher Bergbahn im Thüringer Schiefergebirge ist die Kulisse für die Sendung am 26. Dezember. Moderator Tino Böttcher begrüßt dabei u.a. die Bergbahn-Königin. Lichterglanz an der Oberweißbacher Bergbahn Immer in der Advents- und Weihnachtszeit wird die gesamte Bahnanlage festlich geschmückt. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit ist das ein malerischer Anblick. Berg- und Talstation zieren viele Lichterketten und Sterne. Und auch entlang der Strecke der historischen Standseilbahn geht den Besuchern ein Licht auf. Halle/Saale: (K)ein Feiertag bei den Wasserwerken Für uns alle ist es selbstverständlich, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit einwandfreies Trinkwasser aus dem Hahn kommt - natürlich auch an den Weihnachtsfeiertagen. Wohl kaum einer macht sich darüber Gedanken. Aber natürlich sorgen rund um die Uhr Menschen dafür, dass diese Selbstverständlichkeit auch funktioniert. Wir begleiten die Tagschicht bei den Wasserwerken Halle. Festtagsstimmung auf geretteten Saalefähren Rettung in letzter Minute: Die drei Saalefähren in Brachwitz, Wettin und Rothenburg haben im Frühjahr doch noch einen Betreiber gefunden. Der Fährbetrieb kann fortgesetzt werden. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger können aufatmen. Die drei Fähren werden zunächst für ein Jahr an einen neuen Betreiber verpachtet. Allerdings hat die Firma bislang keine Erfahrung in dem Geschäft. Deshalb übernimmt der neue Betreiber, Sebastian von Eckstädt, die Fährmänner seines Vorgängers. Ohne deren Fachkompetenz gehe nichts, sagte er. Er selbst habe mit dem Fährgewerbe eigentlich nichts am Hut. Weihnachtsgala im Haflingergestüt Meura Unser Reporter Jan Weskott besucht Europas größtes Haflinger-Gestüt in Meura. Dort wird traditionell am Zweiten Weihnachtstag eine große Gala gefeiert. Wir sind ab dem frühen Morgen bei den Vorbereitungen dabei. Höhepunkt ist dann die Gala der stolzen Pferde vor vollen Rängen am Nachmittag. Himmlische Weihnachten in Kirchengel Eine Kirche, ein Gasthof, eine Handvoll Einwohner und ein Name, der nach Weihnachten klingt. Reporterin Susan Weitershagen spürt in dem kleinen Ort Holzengel im Kyffhäuserkreis der Frage nach, ob das Weihnachtsfest dort besonders himmlisch gefeiert wird. Die Nachbardörfer: Westerengel, Kirchengel, Feldengel. So viel Verkündigung auf einmal: "Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids." In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Weihnachten live

