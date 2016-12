MDR 23:25 bis 00:50 Krimi Stahlnetz: Der Spanner D 1999 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für Martin Färber, Sachbearbeiter im Landeskriminalamt für Sexual- und Sittlichkeitsdelikte, wird ein längst abgelegter Fall zu einer persönlichen Herausforderung: Vor drei Jahren gelang es der Polizei, einen Spanner zu überführen, der als Serientäter sechs Frauen vergewaltigt hatte. Dieser Spanner, Wolf Markowski, Arzt und Vater von zwei Kindern, konnte sein Doppelleben so lange aufrechterhalten, bis ihn ein Zufall überführte. Markowski wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Drei Jahre später hat eines der Opfer, die junge Silke Lachmann, ein schockierendes Erlebnis. Sie sieht Markowski in der U-Bahn wieder. Panisch steht Silke kurze Zeit später in Färbers Büro - sie glaubt sich von dem Mann bedroht, der sie vor drei Jahren vergewaltigt hatte und den sie im Gefängnis vermutete. Färber verspricht, Silke zu helfen. Er recherchiert, dass Markowski tatsächlich auf Bewährung vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Trotz aller Zweifel, ob Silkes Angst begründet ist, ist Färber auf ihrer Seite und setzt gegen den erheblichen Widerstand einiger Kollegen eine aufwändige Beschattungsaktion durch. Färber verlangt dieser Einsatz große persönliche Opfer ab, denn seine eigene Frau hat wenig Verständnis dafür. Unter den Kollegen macht sich Färber mit seinem Übereifer unbeliebt, da Sonderschichten geschoben werden müssen. Als zwei Wochen lang außer einigen Pannen nichts passiert, scheint klar, dass Silke und auch Färber sich getäuscht haben. Die Observation wird abgebrochen, doch Färber glaubt nicht an das negative Ergebnis. Er fährt auf eigene Faust noch einmal in Silkes Wohnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernhard Bettermann (Martin Färber) Floriane Daniel (Silke Lachmann) Ulrike Folkerts (Hilli Jokwitz-Färber) Frank Röth (Dr. Wolf Markowski) Petra Wolf (Claudia Neidhardt) Jürgen Schornagel (Gondermann) Martin Ziegelmeier (Ochsendorf) Originaltitel: Stahlnetz: Der Spanner Regie: Thomas Bohn Drehbuch: Jessica Schellack, Wolfgang Menge, Kerstin Oesterlin Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Hans Franek