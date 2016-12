MDR 19:50 bis 22:00 Show Ein Kessel Weihnacht Supermix aus den Adlershofer Weihnachtsshows D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Weihnachten ist Kult! Ein bunter Kessel zur Weihnachtzeit ist Kult! Und Künstler, die damals wie heute den Kessel mit ihren Traditionen, Liedern und Geschichten bereichern, sind auch Kult! Mireille Matthieu erinnert sich, dass sie 1970 zu Weihnachten in Leipzig das erste Konzert im DDR-Fernsehen in Farbe und Stereo aufgezeichnet hat. Sie hat damals den Leipziger Weihnachtsmarkt besucht und ist von ihren Fans bei dem Bummel beschenkt worden. Precious Wilson denkt immer noch voller Entzücken an ihren Kesselauftritt mit Helga Hahnemann und den gemeinsamen spektakulären Spagat. In der traditionellen Modesendung am zweiten Weihnachtsfeiertag entlockte Klaus Ehrlich den Prominenten von Gojko Mitic bis Agnes Kraus ihre Modegeheimnisse und plaudert über seiner Dreherlebnisse bei den Nacktbadenden. Olaf Berger musste bei "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" mit der falschen Darinka singen und das an seinem Geburtstag. Gäste im Studio sind die kleinen Tanzprofis der Weihnachtsrevue vom Steintor in Halle. Seit mehr als 20 Jahren umrahmt die Truppe mit immer neuen und mitreißenden Liedern und Tänzen die Geschichten um "Herr Fuchs und der Weihnachtsalarm". Außerdem liegt viel Buntes aus den zahlreichen Adlershofer Weihnachtsshows auf dem TV-Gabentisch. Genau das Richtige für die komischen, fröhlichen und besinnlichen Momente in diesem Kessel. Gäste: Precious Wilson, Mireille Matthieu, Olaf Berger, Klaus Ehrlich, Nicole, Peter Wieland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfgang Lippert Gäste: Gäste: Precious Wilson, Mireille Matthieu, Olaf Berger, Klaus Ehrlich, Nicole, Peter Wieland Originaltitel: Ein Kessel Weihnacht