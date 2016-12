MDR 16:05 bis 17:30 Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel CS, DDR 1973 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Libuse Safránková als Aschenbrödel hatte eine glückliche Kindheit, wurde aber nach dem frühen Tod ihres Vaters von der Stiefmutter (Carola Braunbock), die zwei hochnäsige Töchter in die Ehe brachte, zur Magd degradiert. Allerdings lässt sich Aschenbrödel davon nicht unterkriegen. Ihr herzliches Wesen, ihre Intelligenz und ihr Witz helfen ihr über viel Ungemach und sind Grundlage vieler Freundschaften zu Menschen, vor allem aber auch zu Tieren. Als der König (Rolf Hoppe) seinen Sohn und Thronfolger (Pavel Trávnícek) verheiraten möchte, putzen sich die jungen Damen des Landes heraus, um die Aufmerksamkeit des attraktiven Prinzen zu erhaschen. Auch Aschenbrödels grantige Stiefschwestern hüllen sich in teuerste Gewänder. Denn ihre Mutter wünscht, dass eine der beiden die Braut des zukünftigen Herrschers werden solle. Doch die Schwestern haben nicht mit Aschenbrödel gerechnet. Diese hat auch ein Auge auf den feschen Prinzen geworfen, geht allerdings einen ganz eigenen Weg, um sein Herz zu erobern. Und dabei helfen ihr drei unscheinbare Haselnüsse, die es in sich haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Libuse Safránková (Aschenbrödel) Pavel Trávní?ek (Prinz) Carola Braunbock (Stiefmutter) Rolf Hoppe (König) Karin Lesch (Königin) Holger Eckert (Zeremonienmeister) Ostara Körner (Gräfin Stauff) Originaltitel: Tri orisky pro Popelku Regie: Václav Vorlícek Drehbuch: Václav Vorlícek Kamera: Josef Illík Musik: Karel Svoboda Altersempfehlung: ab 6