3sat 04:25 bis 05:55 Komödie Der Weihnachtshund A 2004 Nach einer Vorlage von Daniel Glattauer Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Max hasst den Advent, Wien um diese Jahreszeit im Speziellen und Weihnachten ist ihm überhaupt ein Graus. Lösung des Problems: Ein Flug in die Südsee. Dabei gibt es nur ein Problem, nämlich Kurt. Kurt ist Max' Hund und Kurt kommt natürlich nicht mit in den Flieger. Also sucht Max jemanden, der auf seinen Hund aufpassen will. Hier tritt Katrin in Erscheinung. Katrin wittert ihre Chance - auch sie hasst Weihnachten, die Weihnachtsfeier mit ihren Eltern noch viel mehr und die Avancen ihres scheinbar rundherum perfekten" Verlobten Aurelius ganz besonders. Jedes Jahr sucht sie nach Schlupflöchern, um diesem Desaster fernzubleiben, vergeblich. Ein Hund wäre die Gelegenheit, denn: Katrins Vater reagiert in höchstem Maß allergisch auf Hunde. Keine Frage - es kommt anders als ursprünglich geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Fitz (Max Jung) Nadeshda Brennicke (Katrin Schulmeister) Gunther Gillian (Aurelius von Waldborn) Nicole R. Beutler (Franziska) Katharina Stemberger (Nathalie) Adele Neuhauser (Ernestine Schulmeister) Fritz von Friedl (Gottlieb Schulmeister) Originaltitel: Der Weihnachtshund Regie: Michael Keusch Drehbuch: Eduard Habsburg Kamera: Georg Diemannsberger Musik: Peter Janda Altersempfehlung: ab 6

