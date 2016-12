3sat 22:15 bis 23:55 Drama Bel Ami GB, I 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Guy de Maupassant Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Paris um 1890: Ohne Beruf oder Vermögen kommt der junge Georges Duroy in die Hauptstadt des Savoir Vivre. Schnell steigt der attraktive Verführer mit seinem unwiderstehlichen Charme zum umschwärmten Liebling der feinen Gesellschaft auf. Sein Schlüssel zum Erfolg sind die Ehefrauen einflussreicher Gentlemen, die ihrem "Bel Ami" Tür und Tor öffnen. Tatsächlich macht er in Rekordzeit Karriere als Journalist und begibt sich dadurch auf ein glattes politisches Parkett. Doch der berechnende Georges treibt sein gewagtes Spiel um Sex und Macht unbeirrt weiter - und riskiert dafür alles. "Ein Sittenporträt der Belle Epoque: 'Bel Ami' die Neuverfilmung von Guy de Maupassants Literaturklassiker, verführt mit Ausstattung, Kostümen, Paris-Ambiente und einer Starbesetzung." (Quelle: Madame) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Pattinson (Georges Duroy) Uma Thurman (Madeleine Forestier) Kristin Scott Thomas (Virginie Rousset) Christina Ricci (Clotilde de Marelle) Colm Meaney (Monsieur Rousset) Philip Glenister (Charles Forestier) Holliday Grainger (Suzanne Rousset) Originaltitel: Bel Ami Regie: Declan Donnellan, Nick Ormerod Drehbuch: Rachel Bennette Kamera: Stefano Falivene Musik: Lakshman Joseph De Saram, Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12