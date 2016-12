3sat 15:00 bis 16:25 Abenteuerfilm Ruf der Wildnis USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ryann, ein kleines Mädchen aus der Stadt, besucht ihren Großvater im winterlichen Montana. Die Begegnung mit einem Wolf ändert Ryanns Meinung über das Leben in der einsamen Wildnis. Teils prominent besetzter Familienfilm, der von einer ganz besonderen Mensch-Tier-Freundschaft handelt. Die zehnjährige Ryann muss ihre Ferien bei ihrem verwitweten Großvater in der Abgeschiedenheit Montanas verbringen, dabei kann sie mit der Natur gar nichts anfangen. Doch eines Abends finden die beiden in der Garage ein verletztes Tier - einen Mischling, halb Hund, halb Wolf. Der Großvater macht Ryann, die sich für den vierbeinigen Findling sehr begeistert, mit dem berühmten Roman Jack Londons, "Ruf der Wildnis", bekannt. Das Buch spielt im Jahr 1897 und erzählt vom Leidensweg eines Hundes namens Buck, den es von Kalifornien an den Yukon verschlägt. Ryann ist Feuer und Flamme für Bucks Geschichte - und auch der Findling, der sich prima erholt hat, wird Buck getauft. Der Schlittenhundetrainer Jack eröffnet Ryann, dass er sich Buck gut als Leithund für seine Meute beim Rennen vorstellen könnte. Ryann wird von Abenteuerlust und Ehrgeiz gepackt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ariel Gade (Ryan) Christopher Lloyd (Bill Hale) Timothy Bottoms (Heep) Veronica Cartwright (Sheriff Taylor) Christopher Dempsey (John Thornton) Joyce DeWitt (Jolene) Devon Graye (Ozz) Originaltitel: Call of the Wild Regie: Richard Gabai Drehbuch: Leland Douglas Kamera: Scott Peck Musik: Deeji Mincey, Boris Zelkin Altersempfehlung: ab 6